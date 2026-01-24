Brooklyn Beckham ultimatum od żony. Rodzinny dramat na weselu

Brooklyn Beckham, 26-latek, opublikował sześciostronicowe oświadczenie, w którym oskarżył swoją rodzinę o niesprawiedliwe traktowanie jego żony, Nicoli Peltz. Młody Beckham zarzucił rodzicom, że kontrolowali przekaz medialny wokół ich rodziny i nie okazali wsparcia jego partnerce. W oświadczeniu zaznaczył także, że wydarzenia z wesela wprawiły go w ogromny dyskomfort.

W centrum kontrowersji znalazł się taniec z jego matką, Victorią Beckham, który Brooklyn określił jako niestosowny. Jego słowa wstrząsnęły opinią publiczną, ujawniając napięcia w rodzinie Beckhamów.

Victoria Beckham miała zrujnować wesele syna

W czasie uroczystości ślubnej to Marc Anthony, prowadzący wydarzenie, zaprosił Victorię Beckham na pierwszy taniec z synem, Brooklynem. Wcześniej określił ją jako „najpiękniejszą kobietę na sali”. Ten gest wywołał silne emocje u Nicoli Peltz, która poczuła się pominięta i dotknięta.

Z relacji świadków wynika, że właśnie ten moment był iskrą zapalną dla narastającego konfliktu. Syn projektantki zamiast tańczyć z żoną, został zaproszony do wspólnego tańca z matką, co wywołało kontrowersje zarówno wśród gości, jak i w jego związku. To dlatego Brooklyn oskarżył Victorię Beckham o zniszczenie jego wesela.

Nicola Peltz miała postawić Beckhamowi ultimatum zaraz po weselu

Po uroczystości ślubnej Nicola Peltz miała zdecydować się na radykalny krok. Według relacji kamerdynera pracującego podczas wesela postawiła Brooklynowi ultimatum i kazała mu wybrać między nią a jego matką, Victorią Bekcham.

Po ślubie była stanowcza, powiedziała: „musisz wybrać - albo ja, albo twoja matka”. Nie chciała się wycofać. Brooklyn nie potrafił stanąć w obronie matki (...). To Nicola jest problemem i powodem, dla którego Brooklyn i jego rodzice nie rozmawiają powiedział kamerdyner na łamach The Sun.

Kamerdyner relacjonował, że Peltz nie była skłonna do ustępstw, w dodatku zachowywał się jak „bachor”. Sytuacja pogorszyła się na tyle, że Brooklyn nie był w stanie stanąć po stronie matki ani przekonać żony do zmiany nastawienia.

Nicola była zasmucona słowami Anthony'ego, które poprzedziły taniec. Victoria została niesłusznie przedstawiona jako czarny charakter tej historii, a prawda jest taka, że Nicola zachowała się jak bachor. Zupełnie przesadziła z reakcją stwierdził.

Rzecznicy Victorii Beckham, Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz nie udzielili komentarza w sprawie. Pomimo medialnego rozgłosu i publikacji oświadczenia przez samego Brooklyna, żadna ze stron nie zdecydowała się oficjalnie odnieść do sytuacji.

