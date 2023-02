Nicola Peltz i Brooklyn Beckham mieli bajeczny ślub. Teraz para może stanąć przed sądem

Narzeczona Brooklyna Beckhama jest w ciąży? Nicola Peltz opublikowała na Instagramie zdjęcia z dużym ciążowym brzuszkiem i wygląda na to, że ciąża jest już zaawansowana. Czy to oznacza, że David Beckham już niebawem po raz pierwszy zostanie dziadkiem? Pod zdjęciem młodej aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami! David Beckham zostanie dziadkiem? Nicola Peltz i Brooklyn Beckham są parą już od kilku lat, a poznali się na imprezie zorganizowanej z okazji 21. urodzin chłopaka. Rok temu syn Victorii i Davida Bechkamów oświadczył się młodej aktorce, a następnie otrzymali błogosławieństwo od projektantki i byłego piłkarza. Od tego momentu w mediach pojawiają się doniesienia na temat ich ślubu, ale nie zostały one potwierdzone przez parę. Tymczasem teraz media zelektryzowało zdjęcie córki biznesmena Nelsona Peltza z ciążowym brzuszkiem. Czy to oznacza, że Brooklyn Beckham będzie ojcem? Zobacz także: Meghan Markle miała romans z Davidem Beckhamem?! "Była nim zauroczona" Nicola Peltz opublikowała na instagramie zdjęcie z wyraźnie widocznym ciążowym brzuszkiem i ruszyła lawina plotek, że razem z narzeczonym zostaną rodzicami. Szybko stało się jasne, że to zdjęcia z planu i David Beckham jeszcze nie zostanie dziadkiem! Nicola na planie to zdjęcia do filmu - piszą fani. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltz) Syn Victorii Beckham często pojawia się na Instagramie swojej narzeczonej. Wygląda na to, że...