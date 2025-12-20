Nick Reiner, 32-letni syn znanego reżysera Roba Reinera i jego żony Michele Reiner, został oskarżony o brutalne morderstwo swoich rodziców. Do zbrodni doszło 14 grudnia 2025 roku w domu rodziny Reinerów w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Ciała pary znaleziono z licznymi ranami. Tego samego dnia Nick został zatrzymany przez policję w Exposition Park, w pobliżu Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Został zakuty w kajdanki i przetransportowany do aresztu.

Schizofrenia u Nicka Reinera. Lekarze zmienili mu leki przed tragedią

Zaledwie kilka dni temu syn Roba i Michele Reinerów stanął przed sądem, a teraz media przekazują nowe wieści ws. Nicka Reinera. Z informacji przekazanych przez TMZ wynika, że u Nicka Reinera zdiagnozowano schizofrenię. Przebywał on w specjalistycznym ośrodku leczenia chorób psychicznych i uzależnień. Kilka tygodni przed morderstwem lekarze zmienili mu leki, co według źródeł miało wpłynąć na pogorszenie jego stanu psychicznego. Opisano go jako „niestabilnego i niebezpiecznego”. Dodatkowo, informatorzy wskazali, że Nick nadużywał substancji psychoaktywnych, co mogło nasilać objawy choroby.

Rodzina Reinera zabiera głos i apeluje o szacunek

Jake i Romy Reiner, rodzeństwo Nicka, wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili ogrom bólu po stracie rodziców. „Słowa nie są w stanie opisać niewyobrażalnego bólu, którego doświadczamy każdego dnia” - napisali. Poprosili także o szacunek i prywatność w tym trudnym czasie oraz o nieskupianie się na spekulacjach, lecz na pamięci o Robie i Michele jako o wspaniałych ludziach i rodzicach.

Czy Nick Reiner zostanie skazany na karę śmierci?

17 grudnia 2025 roku Nick Reiner stanął przed Sądem Najwyższym Hrabstwa Los Angeles. Nie przyznał się do winy. Prokurator okręgowy Nathan Hochman, który przywrócił możliwość żądania kary śmierci, poinformował, że taka ewentualność jest brana pod uwagę. Obrona, prowadzona przez Alana Jacksona - znanego prawnika, wzywa do powściągliwości i wyraziła sprzeciw wobec obecności kamer na sali rozpraw. Kolejna rozprawa została zaplanowana na 7 stycznia 2026 roku.

