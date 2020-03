Neurobiolog z Gdańska pokazuje jak zniszczyć koronawirusa! Jego wpis to hit w sieci

Koronawirus w Polsce wywołał lęk i przerażenie wśród wielu rodaków. Liczba zachorowań stale rośnie, a skutecznego leku jeszcze nie wymyślono. Jednak okazuje się, że najlepszym obrońcą przed groźnym wirusem jest... nasz organizm. Zobaczcie jak dokładnie i w zabawny sposób wyjaśnił to neurobiolog z Gdańska, Wojciech Glac. Jego wpis to hit sieci!

Panująca na całym świecie pandemia koronawirusa wywołała ogromną panikę. Z tego też względu rodzi się też wiele fake newsów, które dodatkowo potęgują strach. Przerażenie budzi także myśl o tym, że na ten moment nie ma jeszcze skutecznego leku, który zniszczyłby groźnego wirusa. Jednak jak się okazuje, najlepszym obrońcą w walce z koronawirusem jest... nasz organizm i układ odpornościowy! To on może zniszczyć wirusa najbardziej skutecznie - przekonuje w swoim zabawnym wpisie neurobiolog Wojciech Glac na swoim Facebooku!

Koniecznie przeczytajcie ten post, który jest prawdziwym hitem sieci! Nie zniechęcajcie się jego długością - naprawdę warto się z nim zapoznać!

Jak zniszczyć koronawirusa? To proste.

Kiedy wirus wniknie do organizmu (jak do Polski) należy pozwolić zainfekować mu kilkaset komórek (jak obywateli). Te zaczną wytwarzać interferon, który będzie alarmować inne komórki, by wzmogły obronę przeciwwirusową (jak obywateli do mycia rąk). Interferon zwabi granulocyty i monocyty, które są tępe i poza tym, że narobią histerii, na niewiele się zdadzą w tej fazie ataku (jak rząd) - czytamy.