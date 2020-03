Lekarz z Kielc zarażony koronawirusem odebrał sobie życie przez okropny hejt i nagonkę? W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie

Lekarz z Kielc odebrał sobie życie przez falę hejtu i nagonkę w internecie? Prof. Wojciech Rokita, świętokrzyski konsultant ds. ginekologii i położnictwa, zmarł w środę, 18 marca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Mężczyzna miał 54 lata i jak ostatnio się okazało, był zakażony koronawirusem. Po jego śmierci pojawiła się jednak informacja, że przyczyną zgonu nie jest koronawirus. Według nieoficjalnych doniesień mediów, lekarz popełnił samobójstwo. Później na Facebooku Maksymilian Materna, kielecki działacz społeczny, opublikował w sieci poruszające nagranie, w którym opowiedział o hejcie z jakim musiał zmierzyć się prof. Wojciech Rokita. Okazuje się, że profesor prosił go o pomoc w tej sprawie...

Maksymilian Materna na swoim profilu na Facebooku opublikował nagranie, na którym opowiada o ogromnej fali hejtu, jaka wylała się na profesora Wojciecha Rokitę po tym, jak okazało się, że jest zarażony koronawirusem. Internauci zarzucali mu, że nie przestrzega kwarantanny i publikowali w sieci przerażające komentarze. Teraz Maksymilian Materna przyznał, że przed śmiercią lekarz zadzwonił do niego i poprosił o pomoc.

Prosił mnie o pomoc. Powiedział, że ludzie, którzy piszą na jego temat zniszczą go - mówi Maksymilian Materna. - Zrobił wszystko co w jego mocy, żeby z terenu nieobjętym kwarantanną i takiego, który jeszcze nie przedstawił żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, ochronić swoich pacjentów, swoich znajomych, przyjaciół, swoją rodzinę. Nie posiadając żadnych objawów, spotkał się z kilkoma osobami, między innymi był w salonie bmw - wiem od pracownika, zachował się równie odpowiedzialnie, nie dość, że się nie przywitał, to jeszcze stał bardzo daleko i sam mówił o tym, że należy zachować bezpieczną odległość, ponieważ nie wiadomo kto w tym momencie jest zakażony, a kto nie. Okazało się, że był zakażony i trafił do szpitala. Stamtąd właśnie do mnie dzwonił, było mi wyjątkowo niezręcznie słuchać od człowieka jego klasy słowa "błagam", bo kim ja jestem, żeby odwoływać się do mnie w taki sposób.