Netflix udostępnia filmy i seriale za darmo na YouTube! Na liście 34 pozycje

Netflix postanowił pomóc uziemionym w domu uczniom i nauczycielom i w ramach pomocy w wirtualnych zajęciach udostępnił na YouTube swoje popularne filmy dokumentalne. Produkcje będzie można obejrzeć zupełnie za darmo. Znajdziemy wśród nich tak popularne pozycje jak "Nasza planeta" ("Our Planet"), czy "Explained".

Jak przypomina sam Netflix, przez wiele lat udostępniał filmy nauczycielom i uczniom w ich salach lekcyjnych. Teraz, gdy szkoły są zamknięte, nie jest to możliwe. Dlatego na ich prośbę platforma postanowiła udostępnić wybór swoich filmów i seriali dokumentalnych na kanale YouTube.

Filmy edukacyjne Netflix za darmo na YouTube

Filmy, które możemy oglądać za darmo na YouTube są na razie dostępne jedynie po angielsku. Jak podaje jednak portal wirtualnemedia.pl, w niedalekiej przyszłości ma się pojawić opcja wyświetlania napisów w kilkunastu innych językach. Ale nie wiadomo czy będzie wśród nich język polski.

Co możemy obejrzeć za darmo? Na przykład świetną serię "Nasza planeta". To produkcja nakręcona we współpracy ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody. Dokument pokazuje niesamowite zdjęcia naszej planety i życia na niej, w najbardziej odległych i dziewiczach zakątkach. Zdjęcia do tej serii kręcono przez cztery lata w aż 50 krajach na wszystkich kontynentach. Ekipa liczyła łącznie ponad 600 członków.

Mat. promocyjne

Kolejnym hitem jest serial „Abstrakt: Sztuka designu”, pokazujący w niezwykły sposób tajemnice sztuki, technologii i wzornictwa. W darmowej ofercie znalazła się też seria "Explained", zgodnie z tytułem wyjaśniająca aktualne zagadnienia z różnych dziedzin naszego życia.

Pełną listę 34 udostępnionych na YouTubie filmów i seriali znajdziecie TUTAJ.