Netflix stanie się narzędziem propagandy Putina? Jest oświadczenie

Netflix aktualizuje swoje zasoby. Do końca marca zniknie prawie 50 produkcji! Przedstawiamy listę filmów i seriali, których już nie obejrzycie w kwietniu na platformie streamingowej. Są to pozycje, którym właśnie kończy się licencja i zanim powrócą na Netflix może minąć sporo czasu. Jeżeli, któraś z nich jest na waszej liście to koniecznie musicie się pospieszyć! Jeżeli planowaliście obejrzeć "Zmierzch", "Gladiatora", "Metro strachu" albo "Przerwaną lekcję muzyki" to teraz jest ostatnia szansa! Zobacz także: Oto najlepsze polskie filmy na Netflix! "Kler", "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Wołyń". Co oglądać w sieci? Ranking! Netflix. Filmy, których nie zobaczysz w kwietniu 2020 Seriale: Nastoletnia Maria Stuart (do 29.03) The Undateables (do 31.03) The Great Interior Design Challenge (do 31.03) Cash Cab (do 31.03) Eksperymenty Derrena Browna: Apokalipsa i strach (do 31.03) Worst Cooks in America (do 31.03) Ekipa z Essex (do 31.03) Filmy: Gracz (do 29.03), Margarita with a Straw (do 29.03), Proud Mary (do 29.03), Colkatay Columbus (do 30.03) Niesamowity Spider-Man (do 30.03) 30 minut lub mniej (do 30.03) 1000 lat po Ziemi (do 30.03) Bottom of the World (do 30.03) Covered: Alive in Asia - Live Concert (do 30.03) Chłopaki z sąsiedztwa (do 30.03) FirstBorn (do 31.03) Buddymoon (do 31.03) Mocne uderzenie (do 31.03) Na zawsze (do 31.03) Nie patrz w dół (do 31.03) Stuart Malutki (do 31.03) The Bad Kids (do 31.03) Troja, film (do 31.03) Oto jest głowa zdrajcy (do 31.03) Prawa Kramerów (do 31.03) Catching the Sun (do 31.03) Derren...