"365 dni" było bodaj najgłośniejszą premierą 2020 roku. Film odniósł sukces nie tylko w Polsce, ale również był komentowany na całym świecie. Dodatkowo od dnia premiery na Netflixie bił kolejne rekordy. O kontrowersyjnej produkcji Blanki Lipińskiej pisały media na całym świecie. Dziś mija dokładnie rok od rozpoczęcia zdjęć do hitowej produkcji. Autorka polskiego erotyku pokazała kilka niepublikowanych materiałów. Czyżby przy okazji zdradziła, że rozpoczynają się zdjęcia do drugiej części?! Zobacz także: Blanka Lipińska rozpoczyna karierę za granicą. Zdradziła dalsze plany odnośnie "365 dni" Będzie kontynuacja "365 dni"? Takiej popularności debiutanckiej produkcji z pewnością nie spodziewała się sama Blanka Lipińska. Kontrowersyjny film "365 dni", który za sprawą Netflixa zyskał popularność na całym świecie, jeszcze bardziej rozbudził zainteresowanie fanów. Blanka Lipińska zapowiedziała, że zamierza podbić zagraniczny rynek. Podjęła współpracę z amerykańską agentką, która będzie reprezentowała jej interesy za granicą. Dziś mija dokładnie rok od momentu, w którym padł pierwszy klaps na planie "365 dni". Blanka Lipińska postanowiła uczcić to wydarzenie, pokazując sporo niepublikowanych wcześniej materiałów: Dokładnie rok temu weszliśmy na plan 365 dni. Dokładnie 27.08 w Niepołomicach padł pierwszy klaps 🎬 Bardzo dobrze pamiętam ten dzień, było gorąco, a ja od kilku dni nie mogłam spać z tych emocji i co dziwne nie czułam zmęczenia 😁 Na planie wszystko było takie nowe, trudne, ekscytujące, magiczne... To co wcześniej było tylko w mojej głowie, nagle stawało się rzeczywistością 😍🤩 - wspomina na Instagramie. Podziękowała również całej ekipie, która pracowała...