Demon Mojito: Smak jednego z najpopularniejszych drinków Polaków. Napój Demon Mojito to pyszny, orzeźwiający limonkowo-miętowy smak. To dawka demonicznej energii na co dzień – świetna zarówno rano, jak i wieczorem. Smak Demona Mojito obudzi najbardziej niewyspanych.