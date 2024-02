Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski przebywają obecnie w Rzymie, co aktorka skrupulatnie relacjonuje na swoim Instagramie. Zakochani znaleźli nawet chwilę, by urządzić live, w którym Kasia opowiedziała o bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Reklama

Szokujące wyznanie Kasi Cichopek

Przed kilkoma dniami Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski udali się w kolejną podróż, a tym razem padło na Rzym. Niewykluczone, że wybrali się na pierwsze urodziny wnuczki prezentera, która na co dzień mieszka właśnie we Włoszech. Póki co jednak para skupia się głównie na zwiedzaniu i odwiedzaniu lokalnych restauracji.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas w Rzymie Instagram@katarzynacichopek

Znaleźli też chwilę na urządzenie pierwszego wspólnego live'a, w którym odpowiedzieli na wiele nurtujących fanów pytań. Jedno z nich dotyczyło obecnych w Rzymie kieszonkowców, którzy często wykorzystują chwilę nieuwagi turystów. Choć sama Kasia, ani Maciej, nie mieli z nimi żadnej styczności, ofiarami kradzieży padli rodzice aktorki!

Akurat nasze doświadczenia są bardzo pozytywne. Nie mieliśmy tego typu problemów, ale pamiętam lata temu, wykupiłam wycieczkę dla swoich rodziców, żeby przyjechali, zobaczyli Rzym i Watykan. Niestety spotkali wówczas kieszonkowców na swojej drodze i zostali okradzeni z absolutnie wszystkiego. Także trzeba uważać. Nie można po prostu czuć się totalnie wyluzowanym

Kasia od razu podzieliła się też swoimi poradami, które w takiej sytuacji mogą choć trochę nam pomóc.

Trzeba bardzo uważać też na telefon. Wydaje mi się, że warto jest się przygotować do takiej podróży, czyli na przykład, żebyście mieli ze sobą dwa dokumenty. Nie jeden, bo jeśli jeden zostanie skradziony zupełnie przypadkowo, gdzieś na ulicy, zawsze możecie posłużyć się drugim, żeby się wylegitymować, żeby pobrać pieniądze czy zrobić cokolwiek innego

Mamy nadzieję, że dalszy pobyt Kasi i Maćka w Rzymie również przebiegnie bez zakłóceń.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak Cichopek i Kurzajewski spędzili noc w Rzymie. Zdjęcia pokazały wszystko

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas w Rzymie Instagram@katarzynacichopek