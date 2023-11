Współcześnie coraz częściej dochodzą do nas informacje o szkodliwym wpływie otaczającego nas świata. Powietrze, woda, jedzenie czy nawet kosmetyki mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Nic więc dziwnego, że świadome kobiety, coraz częściej szukają produktów, które są możliwie jak najbliższe naturze.

Reklama

Tak samo jest z kosmetykami i środkami higieny. Nikogo nie dziwi już widok osób, które dokładnie studiują w drogerii skład produktu, zanim włożą go do koszyka.

Jeśli jednak nadal nie jesteś jedną z tych osób, poznaj 4 powody, które przekonają Cię, że warto wybierać naturalne produkty kosmetyczne.

Mniej podrażnień i alergii

Kosmetyki naturalne to mniejsze ryzyko wystąpienia na Twojej skórze podrażnień czy alergii. W przeciwieństwie do innych kosmetyków, zawierają one znacznie mniej sztucznych substancji chemicznych, które mogą podrażniać naskórek i powodować wysypki, swędzenie czy pieczenie.

Wiele naturalnych kosmetyków jest ich pozbawionych całkowicie!

Prosty skład

Czytanie składów kosmetyków naturalnych to bułka z masłem. Rzadko natkniesz się w nich na obco wyglądające nazwy składników. Zazwyczaj są to ekstrakty czy oleje z roślin oraz olejki eteryczne.

Nawet jeśli wiesz, że jesteś uczulona na jeden z nich, nie będziesz miała problemu, aby to rozpoznać i poszukać produktu, który będzie do Ciebie pasował bardziej.

Bezpieczne dla zdrowia

SLS, parabeny, glikole, PEG, oleje mineralne… Na pewno słyszałyście o tych składnikach i wiecie, że należy ich unikać. Nie dość, że źle wpływają na kondycję skóry, to jeszcze mogą powodować problemy ze zdrowiem. Badania dowiodły bowiem, że zaburzają one gospodarkę hormonalną i mogą prowadzić do rozwoju komórek rakowych.

W przypadku produktów naturalnych możesz mieć niemal pewność, że substancje te nie znajdą się w ich składzie.

W zgodzie z naturą

Specjaliści mówią, że dziennie na skórę może trafiać aż ponad 500 szkodliwych substancji. Właśnie dlatego warto ograniczyć produkty ze sztucznymi składnikami do minimum. Coraz więcej marek podąża za naturalnym trendem. Jedną z tych marek jest Bella, która w produktach higienicznych stosuje naturalną bawełnę oraz wyciągi z ziół i kwiatów.

Bella Panty Intima PLUS to ultracienka wkładka pokryta 100% bawełną – masz zatem pewność, że będzie przyjazna dla Twojej skóry.

Wkładki zostały dodatkowo wzbogacone ekstraktem z białych kwiatów – róży, jaśminu i stokrotki – który dba o delikatną skórę okolic intymnych, poprawiając jej nawilżenie oraz dając poczucie miękkości i aksamitności.

Materiał powstał we współpracy z marką BELLA