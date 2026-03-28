W najbliższą niedzielę fani "Tańca z Gwiazdami" będą mogli się zaskoczyć. Wieści na temat najnowszego odcinka spłynęły nie tylko z oficjalnego komunikatu stacji. Teraz Natsu zdradziła to niespodziewanie na swoim Instagramie.

Natsu o chorobie tuż przed "Tańcem z Gwiazdami"

Natalia "Natsu" Karczmarczyk to jedna z najszerzej komentowanych uczestniczek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć influencerka od początku była typowana na faworytkę, niestety parkiet zweryfikował jej taneczne umiejętności. Nie jest tajemnicą, że nie dostaje od jury najlepszych not, choć w połączeniu z głosami telewidzów zapewniają one młodej gwieździe awanse do kolejnych odcinków show. Kilka dni przed kolejną transmisją live Karczmarczyk przekazała wieści o swojej chorobie.

W nagraniu na Instagramie poinformowała fanów, że jest obecnie przeziębiona, lecz wyraziła nadzieję na wyzdrowienie do czasu niedzielnego odcinka.

Żeby tego było mało, to oczywiście Natalia musiała się przeziębić i jestem chora. Ale jestem tylko przeziębiona, więc do niedzieli pewnie się wykuruję powiedziała Natsu.

Dodatkowo zdradziła, jaki taniec widzowie zobaczą w wykonaniu jej i Wojciecha Kuciny. Jak się okazało, będzie on nowym doświadczeniem nie tylko dla influncerki, lecz także dla tancerza.

W niedzielę zatańczymy hip-hop. (...) Plus jest taki, że Wojciech też nie potrafi hip-hopu, więc uczymy się razem wyznała Karczmarczyk.

Jak się okazuje, nowy styl taneczny w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest przypadkiem. Natsu zdradziła też kilka słów na temat tego, czego telewidzowie mogą spodziewać się w najbliższy wieczór na antenie Polsatu. I nie chodzi tu o wydany wcześniej nagły komunikat Polsatu ws. "Tańca z Gwiazdami".

Natsu zdradza nowości w "Tańcu z Gwiazdami"

W kolejnych zdaniach Natsu przekazała fanom, że najbliższy odcinek "Tańca z Gwiazdami" w niedzielę 29 marca zaskoczy telewidzów. Jak się okazuje, będą mogli zobaczyć nie tylko klasyczne tańce towarzyskie, z których słynie program, lecz także te bardziej nietypowe style taneczne.

W ogóle to będzie bardzo specyficzny odcinek, bo będą różne gatunki. Oczywiście będą też taki klasyczne gatunki tańca, natomiast będą też takie właśnie specyficzne, w tym właśnie nasz hip-hop, więc myślę, że to będzie ciekawy odcinek przekazała Natsu.

Zobacz także: