Natsu wreszcie zabrała głos w sprawie ostatniej afery Pandora Gate oraz związku z Marcinem Dubielem. Z jej wypowiedzi wynika, że influencerka nie widzi problemu w tym, co wyszło na jaw. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Jakiś czas temu w sieci wybuchła wielka afera, która zyskała miano Pandora Gate. Internetowy skandal prawdopodobnie będzie jednym z tych największych na przestrzeni ostatniego roku. W końcu mowa o wykorzystywaniu nieletnich przez znanych influencerów. Ze sprawą powiązanych było mnóstwo osób, doskonale znanych z sieci. W tym gronie znalazł się także Marcin Dubiel, który tuż po wyjawieniu prawdy zalewał się łzami na youtubeowym filmie. Co na to wszystko jego dziewczyna?

Początkowo, dziewczyna Marcina Dubiela, zamieszanego w sprawę, podobnie ja inni influencerzy, zniknęła z sieci. Po czasie jednak Natsu przerwała milczenie i wróciła do Internetu. Wówczas wydała oświadczenie i jasno zaznaczyła, że chce normalnie żyć. Teraz wreszcie odniosła się do sytuacji.

Natsu opublikowała na swoim YouTube filmik, w którym odpowiada na liczne pytania fanów. Influencerka w swojej odpowiedzi odniosła się do tego, co czuła w czasie wybuchu afery "Pandora Gate":

Czułam ogromną presję i czułam się bardzo źle w momencie, w którym ta afera wybuchła, ponieważ ludzie oczekiwali ode mnie, że ja odejdę od Marcina. Dla mnie naturalną sprawą jest, że związek jest po to, aby być z drugą osobą w ciężkich chwilach. Nie wydarzyło się nic takiego, przez co miałabym zostawić Marcina, ponieważ to, co wam mówi w filmach, to jest prawda. Tak na dobrą sprawę, nie wyobrażam sobie go w takiej sytuacji zostawić tylko dlatego, że cała Polska obrzuca go w danym momencie błotem

wyznała