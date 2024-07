Natasza Urbańska należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Gwiazda już niedługo wystawi spektakl wraz z Teatrem Buffo w Niemczech. Niedawno wydała również swój kolejny teledysk. Przypomnijmy: Urbańska bez makijażu w nowym teledysku. Wystąpiła w nim też inna gwiazda

Ilość pracy na scenie sprawia, że Natasza nie musi martwić się o dodatkowe kilogramy i może pochwalić się znakomita sylwetką. Stoi jednak za nią również odpowiednia dieta, o której opowiedziała w Twoim Imperium. Zdrowego odżywiania nauczyła również swoją córkę, Kalinę:

Może nie wyglądam na to, ale za natury jestem leniwa. Regularne występy na scenie w zasadzie wystarczają mi do utrzymania zgrabnej sylwetki. Najgorzej gdy mam kilka tygodni przerwy. Wtedy muszę zebrać się w sobie i poćwiczyć przed występami. Nigdy nie przepadałam za jedzeniem typu fast food, czipsami i słodyczami. Nauczyłam już moją córkę, że trzeba jeść ryż, kaszę, warzywa, owoce, mięso i ryby. Zresztą Kalina widzie, że rodzice jedzą, to co ona, więc łatwo zaakceptowała nasze zwyczaje - mówi artystka