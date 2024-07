Dawid Woliński może być z siebie dumny. Wprowadzony przez niego trend robienia zdjęć w windzie przeniósł się już poza Instagram i Facebook.

Podczas wczorajszej prezentacji butów Kazar w Nowym Domu Jabłkowskich król samojebek i Natasza Urbańska pozowali do zdjęć właśnie w windzie. Chętnie uśmiechali się do aparatów, po to aby później kontynuować swoją pracę na ściankach sponsorskich. Oboje znani są ze sporego dystansu do swojego wizerunku i udziału w różnych dziwnych projektach, dlatego jest szansa, że w ślad za nimi pójdą inni celebryci.

Kto lepiej pozował?

Pozostałe gwiazdy na imprezie: