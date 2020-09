Natalka w "M jak miłość" opowie o zdradzie Franka! Dlaczego zostawiła córkę w Australii?

Nowy sezon "M jak miłość" to dalszy ciąg losów Natalii, która na jakiś czas zniknęła, wyjeżdżając z Frankiem i Hanią do Australii. Teraz dziewczyna wróci do Grabiny ku wielkiej radości Barbary Mostowiak. Niestety, radość będzie krótka, bo Natalia wyzna w końcu prawdziwy powód swojego przyjazdu w rodzinne strony. Okazuje się, że jej małżeństwo wisi na włosku. Tym razem wybaczy Frankowi?

Natalka w "M jak miłość" opowie Barbarze o zdradzie Franka!

Kiedy Natalia spotka się z Barbarą w sadzie Lucjana radość obu kobiet będzie ogromna, ale największe zaskoczenie wzbudzi fakt, że dziewczyna będzie sama. Jej mąż i córka zostali w Australii. Dlaczego Natalka przyleciała sama? Okazuje się, że dziewczyna potrzebuje spokoju i musi przemyśleć dalszy sens jej małżeństwa z Frankiem, który zdradził ją i przyznał się do wszystkiego.

W 1531 odcinku "M jak miłość", który zobaczymy 6 października, dziewczyna wyzna wszystko seniorce rodu. To wtedy wyjdzie na jaw, że Zarzycki zakochał się w Polce, którą poznał w Australii. Małżeństwo Natalii i Franka wisi na włosku. Czy dziewczyna odzyska spokój i wybaczy mężowi?

Ale o co chodzi z Bartkiem? Nieszczęśliwa dziewczyna to w mężu swojej siostry znajdzie największe oparcie. Jak na to zareaguje Ula? Wygląda na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" dramatów nie zabraknie!

Zobacz także: Kinga w "M jak miłość" przejdzie załamanie nerwowe i sięgnie po silne leki! Kolejny dramat u Zduńskich

fot. MTL Maxfilm zwiastun screen

To już koniec małżeństwa Natalki i Franka?

fot. MTL Maxfilm

Ale co dalej z Hanią? Zostanie na stałe z Frankiem w Australii?