Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zaskakujący bukiet kwiatów. Od kogo dostała tak kontrowersyjny prezent!?

Natalia z "Rolnik szuka żony" niedawno pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Już wcześniej publikowała na Instagramie fotografie z randek, ale jeszcze oficjalnie nie poinformowała, że ma chłopaka. Teraz w mediach społecznościowych pokazała zdjęcie bukietu. Uprzedzamy, że nie jest to ogromny bukiet róż, ale... Sami spójrzcie! To trzeba zobaczyć na własne oczy...

Natalia z "Rolnika" pochwaliła się kontrowersyjnym bukietem!

Natalia w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości, a Sławomir do którego przyjechała już ma nową partnerkę. Jednak udział w programie przyniósł uczestniczce przyjaźń z Dianą oraz ogromną popularność w mediach społecznościowych. Natalia na bieżąco pokazuje na Instagramie, co się u niej dzieje, a jej ostatnie zdjęcie może mocno zaskoczyć!

Kandydatka Sławomira pochwaliła się zdjęciem z bukietem, który dostała. Jest on o tyle kontrowersyjny, że są to same łodygi. Czyżby jej nowy partner w ten sposób zażartował sobie ze swojej dziewczyny?

Sami zobaczcie!

Niedawno Natalia pochwaliła się w sieci zdjęciem z chłopakiem, dlatego nic dziwnego, że dostaje kwiaty. Ale ten bukiet jest zaskakujący!

