Natalia z "Rolnik szuka żony" już nie ukrywa swojego partnera? Spójrzcie na to zdjęcie! 

Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci zdjęcie z tajemniczym przystojniakiem! Czy to jej nowy partner? Natalia była jedną z uczestniczek ostatniej, szóstej edycji programu TVP i walczyła o względy Sławomira. Niestety, w show o poszukujących miłości rolnikach nie znalazła swojego szczęścia- Sławomir wybrał Martę, z którą też już się nie spotyka. Po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" Natalia chętnie pokazuje na Instagramie, jak teraz wygląda jej zycie. Ostatnio coraz częściej publikuje zdjęcia i nagrania z pewnym tajemniczym mężczyzną, a internauci zauważyli, że to musi być jej partner! Do tej pory była uczestniczka show TVP nie pokazywała jego twarzy, ale teraz zrobiła wyjątek!

Natalia pokazała zdjęcie z tajemniczym przystojniakiem

Ostatnio Natalia i jej nowy partner wybrali się na wycieczkę nad morze. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" pokazała wówczas wspólne zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, ale nie pokazała jego twarzy. Teraz Natalia opublikowała kolejne zdjęcie z partnerem, ale już nie ukrywa jego wizerunku!

#wieczor #kawa #kolobrzeg #czaswolny #czaswspólny #nawesoło #okulary #aquarius #evening #nicetime #coffeetime #nadmorzem 🙂☕- czytamy pod ich wspólnym zdjęciem.

Jak zareagowali internauci? Zdjęcie Natalii skomentowała m.in. Ilona z "Rolnik szuka żony"!

- ❤️🔥👏😍

- Pięknie 😍- pisali internauci.

- 😍- skomentowała krótko Ilona z "Rolnika".



Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Natalię! Myślicie, że tajemniczy przystojniak ze zdjęcia to naprawdę jej nowa miłość?

