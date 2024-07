Natalia Szroeder pokaże swoje wdzięki w swoim najnowszym teledysku? Piosenkarka w rozmowie z Party.pl zdradziła swoje zawodowe plany, a przy okazji powiedziała, czego możemy spodziewać się w jej nowym teledysku. Okazuje się bowiem, że Natalia Szroeder, która wystąpiła na festiwalu w Sopocie już za tydzień pojawi się na festiwalu w Opolu. W międzyczasie planuje nakręcić teledysk do najnowszego singla, który jej fani będą mogli usłyszeć i zobaczyć już w połowie czerwca. Czy Natalia Szroeder odsłoni w nim swoje ciało?

Zupełnie nie! To jest taka piosenka, tak bardzo intymna i tak bardzo emocjonalna, że nie wyobrażam sobie, żeby mogło to być jakkolwiek kontrowersyjne. Więc będzie to na pewno kobieca subtelność, taka sensualność. Ja się nie boję nagości, bo to nie o to chodzi. Uważam, że nagość pokazana w fajny sposób jest piękna, natomiast jeszcze nie było takiego momentu, żebym ja musiała gdzieś tę nagość eksponować.