Natalia Szroeder ma dużo zajęć! Gwiazda pracuje teraz na planie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a na początku sierpnia została oficjalną ambasadorką marki Ever After High. Młoda piosenkarka i autorka tekstów będzie inspirować dziewczynki i nastolatki do odkrywania swoich mocnych stron i pielęgnowania własnych talentów.

Natalia weźmie udział w wielu atrakcjach, które będą organizowane dla dzieci i rodziców. Poprowadzi m.in. bloga konkursowego, gdzie poprzez zadania i wskazówki ich wykonania zachęcać będzie młodych ludzi do opowiedzenia własnej historii, inspirowanej światem lalek.

Dotychczas, Natalia wystąpiła w spocie reklamowym, w którym po raz pierwszy zaśpiewała refren polskiej wersji piosenki Ever After High oraz w sesji zdjęciowej.

Ever After High to wspaniała historia, która w oryginalny sposób nawiązuje do ulubionych bajek mojego dzieciństwa. Jej bohaterowie chodzą do baśniowego liceum, ale ich życie przypomina życie zwykłych nastolatek: uczą się, bawią, nawiązują przyjaźnie, kłócą, zakochują się, a także zaczynają szukać własnej drogi. Jest to dla mnie opowieść o przyjaźni i radości, a także chęci kreowania własnej przyszłości, obalania stereotypów i ograniczeń, nauce pewności siebie i wierze we własne możliwości. To także moja bajka! - wyznała Natalia.