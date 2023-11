Natalia Szroeder odwiedziła naszą redakcję i opowiedziała o swojej najnowszej piosence. Przy okazji jednak gwiazda miała okazję odnieść się do wielu plotek i odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Niektórzy z nich niepokoili się wagą Natalii Szroeder. Wokalistka ostatnio bardzo schudła i jak się okazuje, być może stało się to z... miłości! Natalia Szroeder po raz pierwszy tak szczerze powiedziała o swoim związku. Koniecznie zobaczcie, co zdradziła podczas swojej wizyty w Party.pl! Jej słowa mogą was zaskoczyć!

Natalia Szroeder jeszcze nigdy nie powiedziała tak dużo o swoim związku!

Wokalistka schudła z miłości?

