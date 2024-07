Natalia Siwec za sprawą swojej figury i urody niewątpliwie podoba się mężczyznom, jak i kobietom. Miss Euro zna swoją wartość i świadomie bawi się ciałem i seksualnością. Bez skrępowania pozuje do odważnych zdjęć i zdradza łóżkowe ekscesy. Celebrytka mimo iż ma męża w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że jest w stanie poderwać każdego faceta i zdradziła swój sposób na flirt.

- Jestem w stanie poderwać każdego. Każdego kogo zechcę. Nie ma na to sposobu, zawsze to wygląda inaczej. Obserwuję, spoglądam, troszeczkę gram. A później albo sprowokuję go do tego, aby podszedł albo podchodzę sama i nie wiem co mówię, bo wszystko zależy od danej sytuacji. Muśnięcie, żeby coś powiedział. Jak nic nie powie, to przejmuję pałeczkę - powiedziała Siwiec w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.