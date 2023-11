Natalia Siwiec chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z córeczką. W ostatnim czasie profil gwiazdy zdominowały zdjęcia z podróży. Celebrytka na jednym z nich podjęła temat kosmetyków do opalania, które są bezpieczne również dla skóry dziecka.

Dbam o jej delikatną skórę przed szkodliwymi skutkami promieniowania słonecznego. (...) Niedawno dowiedziałam się, jak wielkie spustoszenie w organizmie mogą wyrządzić filtry przenikające i unikam ich jak ognia!!!!!! - napisała pod wakacyjnym zdjęciem.

Natalia Siwiec o promieniowaniu UV

Temat podjęty przez Natalię Siwiec jest bardzo ważny. Dla celebrytki była to również okazja, by zareklamować produkty do opalania dla dzieci. Zdjęcie z wakacji było idealnym tłem do promowania kremów przeciwsłonecznych.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy Internautów, którzy podkreślają szkodliwy wpływ promieniowania słonecznego. Niektórzy wprost zarzucają, że Natalia Siwiec używa zbyt niskiego filtra dla córki:

Natalko, i filtr 30 wystarczał na takie mocne słońce za granicą dla dziecka? - pytał jeden z obserwatorów.

Gwiazda postanowiła odnieść się do tych zarzutów i wprost napisała:

Jak dotąd nie ma dowodów naukowych potwierdzających, że czerniak występuje od słońca. Ani dowodów, które wskazują, że promieniowanie UV zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry - stwierdziła Natalia Siwiec.

Wypowiedź wywołała prawdziwą burzę. Internauci są oburzeni, że Siwiec wprowadza ludzi w błąd. Podkreślają, że jej profil ogląda ponad milion obserwatorów i niektórzy mogą uwierzyć w to, co napisała na temat raka skóry.

Niesamowicie przykre jest to, jak celebrytka, która nie posiada żadnego merytorycznego przygotowania, wypowiada się w temacie czerniaka skóry. Oprócz tego stwierdza, iż nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że promieniowanie UV może być jedną z przyczyn występowania zmian skórnych. (...) Jest to niebezpieczne i szkodliwe.

Pod wpływem kontrowersji Natalia Siwiec przyznała się do błędu!

Szybka reakcja Internautów na błędne informacje, które opublikowała celebrytka sprawiły, że w końcu przyznała się do błędu i podała źródło, na podstawie którego napisała komentarz o czerniaku.

Jednak jej fani nie dają za wygraną i w komentarzach wskazują adresy stron, gdzie można uzyskać rzetelne i sprawdzone fakty na temat zależności promieniowania UV i występowania raka skóry:

Jak można pisać, że nie ma dowodów, że promieniowanie UV zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry? Za takie bzdury powinno się karać... warto się wrócić do szkoły albo chociaż TROSZKĘ poczytać...????????‍♀️

Sądzicie, że wpadka Natalii Siwiec sprawi, że następnym razem sprawdzi temat zanim napiszę o nim na Instagramie?

