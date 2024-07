Natalia Siwiec za kulisami sesji dla Gabbiano na Malediwach

1 z 11

Natalia Siwiec lubi eksponować swoje seksowne ciało, a ostatnio na jej Instagramie pojawiło się sporo zdjęć z pobytu na Malediwach. Modelka pozowała na nich w strojach kąpielowych i pełnym makijażu, a wszyscy byliśmy przekonani, że tak właśnie wyglądają jej wakacje. Przypomnijmy: Seksowna Siwiec pozuje w strojach kąpielowych na Instagramie

W niektórych mediach pojawiły się nawet sugestie, że Natalia jest zmęczona egzotycznym wypoczynkiem, ale mijają się one z prawdą. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, modelka nie była na Malediwach na wakacjach - brała bowiem udział w nowej kampanii reklamowej dla popularnego producenta strojów kąpielowych. Po zakończeniu zdjęć gwiazda wróciła do kraju.



Nie byłam na wakacjach, ale pracowałam na planie sesji zdjęciowej dla marki kostiumów kąpielowych Gabbiano. To już kolejny rok, kiedy jestem twarzą tej marki i jestem zadowolona z naszej współpracy. Efekty sesji będzie można podziwiać już wkrótce - skomentowała w rozmowie z nami Natalia.

Kampania dla Gabbiano to nie wszystko co szykuje Natalia. Już niebawem wielka premiera jej reality show "Enjoy The View, Love Natalia".

