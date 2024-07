Natalia Siwiec zaliczyła niedawna internetową wpadkę, która była szeroko komentowana w mediach społecznościowych i nie tylko. Modelka będąc na sobotnim meczu Polska-Gruzja, zamieściła w Internecie wpis, w którym pomyliła rywala Polski, pisząc, że to Armenia. Złośliwi oczywiście od razy wykorzystali tę wpadkę i nie szczędzili niewybrednych komentarzy na temat modelki. Zobacz też: Natalia Siwiec już tak nie wygląda. Celebrytka przefarbowała włosy

Natalia Siwiec została zapytana o tę sprawę w czasie pokazu nowej kolekcji marki Bizuu. Oto jak skomentowała całe zamieszanie:

Byłam na meczu, chyba nie tym, co wszyscy - powiedziała ze śmiechem portalowi plotek.pl. Ja się śmiałam. Mówię: kurczę, Mariusz, przecież oni grają, ci Gruzini, tak podobną piłkę do Armeńców, że po prostu mi się to pomyliło. Tak naprawdę, totalny przypadek. To nie jest nawet, że ja myślałam, że gramy z Armenią, tylko po prostu wpisywałam tweeta i nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Nie wiem, skąd to wzięłam. Zastanawiam się, jak to się stało w ogóle. Dlaczego, ja wpisałam Armenia i tak naprawdę już w takim kulminacyjnym momencie, kiedy już zaczynały wpadać kolejne bramki, zorientowałam się. Siedzę i mówię tak: ty, ja wpisałam Armenia. Patrzę już 250 komentarzy. Nie wiedziałam co zrobić - wyjaśniła modelka w rozmowie z Plotek.pl.