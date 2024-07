W ciągu ostatnich kilku tygodni w księgarniach mamy wysyp książek napisanych przez gwiazdy. Wszystkie pozycje cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony czytelników, co tylko zachęca kolejnych celebrytów do wkroczenia do świata literatury. W jednym z ostatnich wywiadów Natalia Siwiec również pochwaliła się, że wydaje książkę. Na szczęście Miss Euro nie napisała swojej autobiografii, ani poradnika. Modelka przygotowała album ze swoimi zdjęciami, który ukaże się już w grudniu.

- Na początku grudnia ukaże się książka, w której znajdziecie nowe sesje, nowe zdjęcia. Będą też fotografie erotyczne, ale wysublimowane, z dużym smakiem. Cieszę, że taki album może powstać w Polsce - wyznała Siwiec.

Myślicie, że album ze zdjęciami Natalii Siwiec odniesie sukces? Jakby nie patrzeć, książka jest idealnym świątecznym prezentem dla znawców i koneserów kobiecego piękna.

