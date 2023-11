Natalia Siwiec kilka miesięcy temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Córeczka Mia rośnie jak na drożdżach, a Siwiec powoli zaczyna myśleć... o drugim dziecku! W rozmowie z Party.pl modelka opowiedziała o tym, czy razem ze swoim partnerem poważnie planuje powiększenie rodziny?

Reklama

My bylibyśmy zachwyceni, a Mia to już na pewno! ;) Posłuchajcie, co nam zdradziła Siwiec!

Zobacz też: Siwiec lansuje najseksowniejszy trend sezonu - komplety! Spódnice i bluzki nie tylko z sieciówek

Więcej tutaj: Chanel i sieciówka? Natalia Siwiec popełniła modowy mezalians!

Natalia Siwiec ma już córeczkę Mię.

Instagram

Reklama

Kiedy Mia będzie mieć rodzeństwo?