Natalia Siwiec jest w ciąży i oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka. Jednak co ciekawe, gwiazda, która chętnie pokazuje swoje ciało i dzieli się informacjami z życia prywatnego, do tej pory nie pokazała ciążowego brzuszka.

Natalia Siwiec pokazała ciążowy brzuszek!

Wśród fanów wywoływało to mnóstwo spekulacji, bo nie spodziewali się, że Natalia Siwiec nie będzie chciała dzielić się swoimi ciążowymi fotografiami. Teraz jednak się to zmieniło i gwiazda w końcu postanowiła pokazać, jak wygląda w ciąży. Warto było czekać na to zdjęcie! Zobaczcie je na kolejnych stronach w naszej galerii.

