Natalia Siwiec to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 1,2 mln osób. Modelka już od lat jest związana z Mariuszem Raduszewskim, ale ostatnio pojawiły się plotki o rzekomym kryzysie w ich relacji. Teraz Natalia Siwiec w rozmowie z mediami wyznała całą prawdę.

Natalia Siwiec komentuje plotki: „Nie mamy kryzysu”

Natalia Siwiec, znana jako „Miss Euro 2012”, nie pozostała obojętna wobec krążących domysłów. W rozmowie z reporterem serwisu Pomponik.pl stanowczo zaprzeczyła wszystkim doniesieniom o kryzysie w jej małżeństwie. Podkreśliła, że nie dzieje się między nimi nic złego i że nie zamierza sztucznie kreować idealnego obrazu związku na potrzeby mediów społecznościowych.

Nie, nie mamy kryzysu powiedziała dla Pomponika.

Natalia Siwiec nie tylko zaprzeczyła kryzysowi, ale również z przekąsem skomentowała reakcje internautów: "Wiadomo, jak czegoś nie ma na Instagramie, to nie istnieje". W dalszej części rozmowy przyznała, że nawet nie zastanawia się nad tym, dlaczego jej mąż nie pojawia się na zdjęciach w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że nie chce tworzyć fikcyjnego wizerunku szczęścia:

Niektórzy sztucznie tworzą obraz czegoś (...), a on albo jest, albo go nie ma podsumowała modelka.

Natalia Siwiec gorzko o show-biznesie

Natalia Siwiec już jakiś czas temu ograniczyła swoją obecność w polskim show biznesie i dziś naprawdę rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach. Dlaczego? Modelka w najnowszym wywiadzie wyznała dlaczego postanowiła przeprowadzić się do Meksyku.

Show-biznes zaczął mnie nudzić i przestało już to być po prostu miejsce dla mnie. I dlatego zdecydowałam się na to, żeby moją córkę wychowywać w naturze, w zupełnie innym środowisku niż polskie. Tak naprawdę głównie chodzi o to, że ona może spędzać cały rok na zewnątrz, może się bawić i pozostać jak najdłużej dzieckiem powiedziała dla Pomponika.

