Natalia Siwiec zakończyła współpracę z Małgorzatą Potocką? Według doniesień Faktu, piękna modelka nie występuje już w Teatrze Sabat, gdzie do niedawna wcielała się w główną bohaterkę w rewii "Miłość.com". Siwiec i Potocka jeszcze w maju zapraszały do Teatru Sabat na show z udziałem modelki a teraz okazuje się, że Miss EURO 2012 ma już dość współpracy z Małgorzatą Potocką. Według informacji gazety, szefowa warszawskiego teatru ponoć do tej pory nie zapłaciła Natalii za jej występy. Na szczęście, to tylko sensacyjne plotki!

Reklama

Zobacz także: Jak można wypowiedzieć umowę zlecenia?

Jak jest naprawdę? Natalia Siwiec wróciła do Teatru Sabat i zagrała po raz kolejny w spektaklu. Informacje są więc nieprawdziwe.

Zobacz także

Zobacz także: TYLKO U NAS! Mamy wideo z występu Natalii Siwiec w Teatrze Sabat! Nadaje się na aktorkę? Oceńcie!

Natalia Siwiec odeszła z Teatru Sabat.

Modelka przedłuzyła wakacje.

ONS