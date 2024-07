Od kilku dni wśród gwiazd trwa moda na zabawę w splasha, czyli wyzwanie rzucane przez znajomych, które polega na oblaniu się wodą. Jeśli nominowana osoba nie wykona zadania, musi postawić kolację pozostałym wyznaczonym. W zamian za wykonane polecenie, może wskazać do niego kolejnych przyjaciół. Wśród osób, które musiały wziąć udział w akcji, była m.in. Jolanta Pieńkowska. Przypomnijmy: Pieńkowska przyjęła wyzwanie do splasha: "To głupie i bez sensu!" Zrobiła to w swoim stylu

Reklama

Kolejną gwiazdą, która wzięła udział w popularnej zabawie, była Natalia Siwiec. Została ona nominowana przez radiowca Eski, Jankesa. Oprócz tradycyjnego, delikatnego oblania się wodą, znajomy wrzucił ją do... jeziora. Natalia na szczęście z humorem wykonała zadanie, a wśród osób, które nominowała dalej, znalazła się m.in. Anna Lewandowska. Miss Euro od jakiegoś czasu przyjaźni się z żoną Roberta.

Chcielibyście zobaczyć splasha w wykonaniu popularnej trenerki?

Zobacz: Horodyńska oblała się wodą. Przy okazji ostro odpowiedziała Ślotale

Zobacz także





Reklama

Natalia Siwiec uczy się ekstremalnego sportu: