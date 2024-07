Każda gwiazda ma swoją listę wymarzonych prezentów. Natalia Siwiec także. W rozmowie z Party.pl zdradziła, co marzy jej się w tym roku pod choinką. Nie jest to dużym zaskoczeniem, zważywszy na to, że modelka jest wielką pasjonatką mody:

Mój list do Mikołaja już napisałam. Prezent torebkowy jest moim małym marzeniem. Taka Chanelka Boy.

A kto w domu Natalii zajmuje się prezentami? Posłuchajcie!

