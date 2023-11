Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski poznali się w 2002 roku nad morzem. Natalia brała wówczas udział w konkursie Miss Bałtyku.

Poznaliśmy się nad morzem, ja byłam na wyborach miss Bałtyku, zostałam Miss Bałtyku. On się tam pojawił, ja od razu zwróciłam na niego uwagę, bo ja bardzo zwracam uwagę na zęby... miał piękny biały uśmiech. On na mnie patrzył, patrzył nie mógł do mnie podejść, więc ja do niego podeszłam i mówię tak "słuchaj, czy ty masz zamiar kiedykolwiek do mnie podejść? Bo się tak zabierasz do tego. To słuchaj, zapisz sobie mój numer". Zapisał sobie mój numer, później kilka razy zadzwonił. Później okazało się, że niestety ma żonę i dziecko. Zadałam mu pytanie "czy masz dziewczynę?" na początku mi powiedział "nie, dziewczyny nie mam, ale mam żonę i dziecko"- wspomina modelka.