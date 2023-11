3 z 5

Natalia Siwiec nawet nie próbuje prosić swojego męża o to, by został w domu, podczas jej spotkania z przyjaciółkami. Gwiazda wie, że to nie spodobałoby się jej mężowi.

Myślę, że średnio podobałby mu się fakt, gdybym wyszła bez niego. Kiedy mam dziewczyńskie wyjście, to wygląda tak, że jest pięć dziewczyn i Mariusz. Już się przyzwyczaiłam. Może to i dobrze, bo Mariusz wnosi dużo pozytywnej energii do tych spotkań - wyznała Natalia Siwiec.

