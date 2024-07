To już chyba można powiedzieć głośno. Natalia Siwiec to największy sukces Euro 2012. Po tym jak piękna celebrytka została uznana za Miss europejskiego turnieju piłkarskiego jej kariera ruszyła z kopyta. Życiem prywatnym Natalii zaczęły interesować się media, a ona sama odnosi coraz większe sukcesy zawodowe. Niedawno została twarzą linii kostiumów kąpielowych (zobacz), a lada dzień do sklepów trafi "Playboy" z jej rozbieraną sesją.

Organizatorzy Eska Music Awards 2012 nie mogli odpuścić okazji i zaprosili Siwiec na galę. Natalia wręczała statuetkę dla "Najlepszego Artysty", którą odebrał Robert M. Swoją obecnością fotomodelka wywołała mnóstwo szumu. Paparazzi w Kołobrzegu nie opuszczali jej nawet na krok! Chodzili za nią dosłownie wszędzie.

Natalia przed rozpoczęciem gali wybrała sportowy look - biały t-shirt, rurki, ciekawe asymetryczne buty, czapkę z daszkiem i niebieską dużą torbę. Na części oficjalnej Siwiec mogliśmy oglądać już w wersji bardziej glam. Biała długa sukienka dodała jej klasy i wyeksponowała piękne ciało celebrytki. Jako dodatki Natalia wybrała pomarańczową torbę fluo i buty w tym samym kolorze. Złoty pasek z H&M i uczesanie a''la Lana Del Rey były strzałem w dziesiątkę.

Coś czujemy, że ten rok będzie należał właśnie do Natalii Siwiec. Zobaczcie zdjęcia, według nas na czerwonym dywanie wyglądała obłędnie.