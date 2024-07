"Wprost" opublikował ranking najbardziej znienawidzonych przez Polaków gwiazd. Co ciekawe, na podium trafiły trzy najpopularniejsze nazwiska - Rabczewska, Grycan i Siwiec. Doda na swoim Facebooku skomentowała to jako żart i tradycyjnie nie przejęła się takim wynikiem. Nieco bardziej impulsywnie ocenę skomentowała Natalia Siwiec.

Z wypowiedzi Miss Euro wynika, że tylko w internecie spotyka się z nienawiścią. Na żywo nigdy nie miała nieprzyjemności z tytułu swojej popularności. Siwiec twierdzi nawet, że wrogów mają też Papież i Bono z U2. Dobre porównanie?

- Przecież nawet papież czy Bono, chociaż są bardzo dobrymi ludźmi, mają pełno nienawistników. Kiedyś nie czytałam tych komentarzy, bo bałam się, że może mi się zrobić przykro, teraz nie mam na to czasu, ale nawet jeśli na cokolwiek trafię, nie wzbudza to we mnie żadnych uczuć.