Natalia Siwiec na imprezie Desperados The Wildest Night

Wczoraj w jednym z warszawskich klubów odbyła się szalona impreza marki piwa Desperados "The Wildest Night". Pojawiło się na niej kilka znanych twarzy, które bawiły się do białego rana. Przypomnijmy: Celebryci na imprezie popularnego piwa

Wśród nich była Natalia Siwiec, która na miejsce przyjechała efektownym autem vintage. Mimo że na zewnątrz ciężko już liczyć na wysokie temperatury, modelka znalazła na to sposób - do krótkiej sukienki mini założyła getry i płaszczyk, który chronił ją przed zimnem. Uwagę zwracały też buty na bardzo wysokim obcasie i kapelusz, który miał chyba nawiązywać do głównego sponsora imprezy. Siwiec chętnie pozowała fotografom i tradycyjnie już była największą ozdobą eventu.

