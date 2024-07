Natalia Siwiec to jedna z najbardziej znanych celebrytek, która słynie m.in. z umiłowania do wydawania sporych sum pieniędzy na ubrania. Ostatnio została przyłapana w butiku z odzieżą sportową, ponieważ postanowiła do swojego życia wnieść więcej ruchu i aktywności fizycznej. Zobacz: Skupiona Siwiec podczas wielkich zakupów. Mąż pomógł jej nosić pełne torby

Gwiazda lubi także pokazywać się na salonach, co czyni dosyć często. Siwiec pojawiła się nawet na ostatniej gali Piłki Nożnej, gdzie wręczano nagrody dla sportowców, a jedną z nich otrzymał Robert Lewandowski. Tego wieczora celebrytka pojawiła się w granatowej, satynowej sukience z trenem eksponującej długie i zgrabne nogi. Z przodu pojawił się element kwiatowy, który urozmaicił kreację. Oczywiście Natalia nie zapomniała o swojej ulubionej torebce Chanel i wysokich szpilkach.

Jak wypadła?

