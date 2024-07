Rihanna wrzuciła ostatnio na swojego Twittera zdjęcie z Eminemem. Gwiazda, która promuje właśnie swój kolejny singiel do spółki ze słynnym raperem miała na sobie czarną perukę. Krótki bob z potarganą grzywką to look doskonale pasującej do barbadoskiej gwiazdy.

Zaś na piątkowym pokazie Paprocki & Brzozowski, Natalia Siwiec zaprezentowała się w bardzo podobnej stylizacji. Gwiazda w ciemnej peruce z grzywką wyglądała ładnie, jednak wolimy ją w bardziej naturalnych lookach. Czyżby Natalia Siwiec czerpała inspiracje od hollywoodzkich gwiazd?

Która według was wypadła lepiej? Bo my wolimy Rihannę.