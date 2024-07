Reklama

Natalia Sikora to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrazistych postaci, która pojawiła się w polskiej edycji programu "The Voice". Charyzmatyczna wokalistka wygrała drugą edycję, dzięki czemu mogła pojawić się na kilku ważnych festiwalach. Artystka nie uległa presji mediów i konsekwentnie pozostaje wierna swojemu wizerunkowi - ciągłe zmiany fryzury to u niej chleb powszedni. Przypomnijmy: Natalia Sikora zapuściła włosy i przefarbowała się na blond

W najnowszym teledysku "Euforia" promującym płytę koncept-album Natalii "BWB Experience" artystka po raz kolejny zaskakuje odbiorcę mocnymi scenami nakręconymi nad Jeziorem Gardna Wielka. Już sam początek klipu jest bardzo mocny - widać bowiem jak Natalia ma goloną głowę...

Przekonuje was ten teledysk?

