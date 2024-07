Tydzień temu zakończyła się druga edycja "The Voice of Poland". Zwyciężczynią programu została Natalia Sikora, która ostatecznie pokonała daworytkę Dorotę Osińską. Wokalistka postanowiła skorzystać z medialnego zamieszania wokół swojej osoby i już 3 czerwca wydaje swoją pierwszą płytę pt. "Zanim".

Krążek jest zapisem coverów jakie Sikora nagrała w latach 2007-2012. Na płycie usłyszymy jej interpretacje utworów Nicka Cave'a, Agnieszki Osieckiej czy Kurta Weilla. Album ma w pełni odzwierciedlać muzyczne fascynacje Natalii. Tak więc możemy spodziewać się mocnego rockowego brzmienia, jak i kawałków ocierających się o stylistykę piosenki aktorskiej.

Dla fanów Natalii Sikory mamy również drugą dobrą wiadomość. Charyzmatyczna piosenkarka w najbliższym czasie wejdzie do studia, aby pracować nad autorskim krążkiem, który jest nagrodą za zwycięstwo w "The Voice". Myślicie, że zwyciężczyni muzycznego show odniesie sukces na rynku? Póki co, zbiera same ochy i achy, ostatnio np. od Mai Sablewskiej. Zobacz: "Coś wspaniałego, niepowtarzalnego"

Tak "The Voice of Poland 2" wygrywała Natalia Sikora: