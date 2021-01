Kim jest Miss Polski 2020? Zobaczcie jak Anna-Maria Jaromin wyglądała na zdjęciach sprzed lat

Anna-Maria Jaromin została w ostatni weekend Miss Polski 2020! Przepiękna 22-latka z Katowic pokonała podczas finałowej gali konkursu 22 najpiękniejsze dziewczyny ze wszystkich regionów naszego kraju. Jak się okazuje, nie był to jej pierwszy konkurs piękności. Ania ma już na koncie inne tytuły. Reprezentowała również nasz kraj podczas zawodów międzynarodowych.

Przejrzeliśmy zdjęcia nowej Miss Polski. Zobaczcie, jak się prezentuje na konkursach i prywatnie.

Miss Polski 2020 Anna-Maria Jaromin na zdjęciach z Instagrama

Anna-Maria Jaromin, mimo ledwie 22 lat, ma już na koncie sporo osiągnięć. Swój pierwszy tytuł na konkursie Queen of Poland zdobyła w 2016 roku. Po tym sukcesie reprezentowała nasz kraj w międzynarodowym konkursie Princess of the World 2016 w Niemczech, gdzie… zajęła pierwsze miejsce!

W 2018 roku piękna mieszkanka Katowic została Miss Beskidów. Tak zaprezentowała się wówczas w finale:

W 2019 roku reprezentowała Polskę w konkursie Miss Globe! Choć nie zdobyła tym razem żadnego tytułu, pojawiła się w finale tej imprezy:

Miss Polski Anna-Maria Jaromin prywatnie

A jak nowa miss wygląda na co dzień? Jak prezentuje się prywatnie? Największą pasją Ani są od dawna konie:

Moją największą pasją jest jazda konna, którą trenuję od około 12 lat. W 2015 roku wygrałam Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle w ujeżdżeniu w kategorii mała runda - czytamy.

Piękna 22-latka studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne, a jej specjalizacja to... psychokryminalistyka.

W przyszłości chciałbym połączyć moje studia oraz pasję i pracować w policji konnej, a moim największym marzeniem jest napisanie książki." - mówi o sobie kandydatka.

Życzymy jej tego z całego serca, szczególnie że w niebieskim jej do twarzy ;)

Miss Polski 2020, Anna-Maria Jaromin: