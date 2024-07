Natalia Lesz od zawsze interesuje się modą i uważnie śledzi najnowsze trendy. Najlepszym na to dowodem są jej świetne stylizacje, w których aż roi się od luksusowych marek, które z powodzeniem łączy z ubraniami z sieciówek. Tak było i tym razem.

Reklama

Gwiazda na Mistrzostwach Polski w polo w Jaroszowej Woli pokazała się w prostym, ale bardzo stylowym zestawie. Miała na sobie: śnieżnobiałą sukienkę z baskinką, dostępną w Zarze za 129zł, pomarańczowe szpilki Louboutin i okulary Chanel. Jako dodatek posłużył jej tylko markowy zegarek na złotej bransolecie.

Dopasowana kreacja rewelacyjnie podkreśliła jej figurę i odsłoniła zgrabne, opalone nogi. Natalia wie, że ubrania mają za zadanie uwydatnić naturalne walory kobiety, a nie je zasłaniać. Jak do tej pory artystka robi to w bardzo wyrafinowany sposób. To kolejna gwiazda w udanej kreacji w bardzo przystępnej cenie. Jak widać, w tym sezonie sieciówki rządzą.

Reklama

Tak Natalia Lesz prezentowała się w sukience z baskinką za 129zł: