Natalia Lesz, na dzień otwarty Elite Model Look założyła sukienkę z jesiennej kolekcji Jeremiego Scotta.

Sukienka z wybiegu różni się nieco od tej, którą ma na sobie artystka, jednak obie pochodzą z tej samej linii. Wzór sukienki stylizowanej na logo Coca-Coli, z napisem „Enjoy God”, robi furorę i w większości sklepów ten model jest już wysprzedany!



Natalia Lesz bardzo lubi styl Jeremiego Scotta i często zakłada rzeczy jego projektu. Czerwona sukienka, którą miała na sobie podczas spotkania Elite Model Look kosztuje ok. 2000 zł!



Czy wydałabyś tyle pieniędzy na tę dość zabawną kreację?



