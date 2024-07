Kilka tygodni temu Natalia Lesz rozstała się ze swoim narzeczonym Bartoszem Głogowskim. Piosenkarka przyznaje jednak, że nie rozpacza za swoim byłym parterem i czuje się dobrze będąc singielką. W programie "Pytanie na śniadanie" Natalia Lesz zdradziła, jak według niej powinien wyglądać idealny związek i co może zepsuć nawet największe uczucie.



- Jeżeli czujemy, że drugi partner jest "nasz" i nie ma żadnego ryzyka, że pójdzie do innego partnera, czy innej partnerki, to nie jest dla nas ciekawy. Zawsze jest fajnie, jeżeli partner jest wyzwaniem dla nas, przez jakiś tam czas, fajnie jeżeli jest to na długi okres - powiedziała gwiazda.



Piosenkarka przyznała, że jeśli będzie kiedyś szukać kandydata na męża, to z pewnością nie będzie chciała się związać z typowym playboyem. Natalia Lesz porównała również polskich mężczyzn do tych, których spotykała mieszkając w Ameryce: Polacy mają więcej kompleksów na punkcie swojej męskości niż mężczyźni w Stanach Zjednoczonych.



Ciekawe co na to męska część fanów piosenkarki?

