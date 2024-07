Natalia Kukulska zagra bardzo oryginalny koncert w ramach festiwalu "Otwarta Ząbkowska". Już 21 sierpnia nowa jurorka "The Voice of Poland" zaśpiewa bez... nagłośnienia. O co chodzi? Zobaczcie, co nam powiedziała Natalia Kukulska:

21 sierpnia - "Otwarta Ząbkowska" - wyjątkowy koncert, na który zapraszam, Silent Electro, wszyscy słuchacze będę w słuchawkach, nagłośnienia nie będzie, bezpośrednio dźwięk będzie miksowany do słuchawek, które będą tam wypożyczane - mówi gwiazda.

Natalia Kukulska zagra niezwykły koncert.