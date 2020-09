Natalia Kukulska przyjaźni się z Małgorzatą Sochą, ale nie widzi jej w roli Anny Jantar w filmie! Dlaczego?

W tym roku jeden z koncertów podczas Festiwalu w Opolu będzie poświęcony Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu - wybitnym twórcom polskiej piosenki. Na scenie pojawi się oczywiście ich córka, Natalia Kukulska, która co prawda nie zaśpiewa żadnej z piosenek, ale odegra ważną rolę podczas występu. Jaką? O tym przekonamy się niebawem. W rozmowie z plejada.pl Kukulska odniosła się do ostatnich rewelacji na temat powstania filmu o jej matce. Czy rzeczywiście taki projekt jest w planach? Zobaczcie!

Natalia Kukulska bardzo dba o pamięć swoich rodziców, ale czasami ma dość plotek, które pojawiają się na ten temat. Jedna z ostatnich dotyczyła filmu biograficznego o Annie Jantar, w którym Natalia miałaby zagrać główną rolę. W rozmowie z Michałem Misiorkiem z plejady.pl gwiazda mówi:

Nie wiem, skąd media biorą te rewelacje. Czytałam, że to była dla mnie trudna decyzja, ale ostatecznie ją podjęłam i zagram w tym filmie produkowanym przez Telewizję Polską. Ktoś wymyśla sobie scenariusze, które dzieją się kompletnie poza moim życiem i nie są prawdziwe. Nawet już nie chce mi się do tego odnosić i publicznie komentować. Niektóre gazety i portale chciałby, żeby było inaczej. Zresztą, to nie pierwszy raz. Kiedyś przeczytałam, że ponieważ moja córka ma na imię Anna, to na pewno zostanie następczynią Anny Jantar. I mimo że ludzie mogli dotąd usłyszeć zaledwie jeden wers jej śpiewu jako dziecka, w zbiorowym utworze Warsztatowej Akademii Musicalowej, to już wszystko wiedzą najlepiej. Czasem to mnie przerasta. Przestałam już czytać te rewelacje.