Natalia Kukulska od lat należy do czołówki polskich artystek, a jej największe przeboje doskonale zna i uwielbia szerokie grono fanów. Teraz wokalistka przygotowała dla nich wyjątkową niespodziankę - jubileuszową trasę koncertową z okazji 30-lecia premiery swojego debiutanckiego albumu "Światło".

Natalia Kukulska króluje na polskiej scenie muzycznej

Natalia Kukulska jest jedną z najbardziej cenionych i wszechstronnych wokalistek na polskiej scenie muzycznej, której kariera trwa już od ponad trzech dekad. Muzyczną drogę zaczęła jako dziecko - pierwsze albumy dla najmłodszych, takie jak "Natalia" i "Bajki Natalki", sprzedały się łącznie w milionach egzemplarzy, co przyniosło jej pierwszą platynową płytę w historii polskiej fonografii.

Po przejściu do dojrzalszej muzyki w 1996 roku zadebiutowała albumem "Światło", który otworzył jej drogę do wieloletniej kariery, a kolejne płyty zdobywały statusy złotych i platynowych oraz przyniosły liczne przeboje radiowe.

Kukulska nie tylko śpiewa, ale także pisze teksty i współtworzy muzykę do swoich utworów, dzięki czemu jej twórczość cechuje się dużą autentycznością i różnorodnością stylistyczną. W jej dorobku znajdują się takie płyty jak "Puls", "Autoportret", "Tobie", a także późniejsze wydawnictwa łączące brzmienia popowe z jazzem czy klasycznymi aranżacjami. Artystka koncertuje w kraju i za granicą, a za swoje osiągnięcia została wielokrotnie nagradzana, między innymi złotymi i platynowymi płytami oraz prestiżowymi wyróżnieniami w polskim przemyśle muzycznym.

Natalia Kukulska ma powód do radości

Na początku marca Natalia Kukulska świętowała okrągłe, 50. urodziny. Tuż przed jubileuszem artystka wybrała się na egzotyczny wypad na Malediwy, skąd wróciła pełna przemyśleń i z postanowieniami na kolejne lata życia.

Wróciłam z raju i zamierzam pielęgnować ten dobrostan wewnętrzny, który odkurzyłam. Tyle pięknych rzeczy będzie się działo. Tyle wdzięczności za to co mam… cieszy mnie ten pierwszy dzień reszty mojego życia. Dzielę się optymizmem w tym przedwiośniu… przekazała na Instagramie.

Natalia Kukulska podzieliła się z fanami wspaniałymi wiadomościami. Na Instagramie ogłosiła, że w tym roku mija 30 lat od premiery jej debiutanckiego albumu "Światło", a sama artystka nie kryje radości i ekscytacji z powodu jubileuszu. Z tej okazji przygotowała dla swoich fanów wyjątkową niespodziankę.

Ten dorosły debiut będziemy świętować właśnie w tym roku trasą jubileuszową 'Czy ona jest taka jak ja' poinformowała.

