Natalia Kukulska pochwaliła się swoją ciążową stylizacją! Okazuje się, że stylistka przygotowała dla ciężarnej gwiazdy specjalne spodnie w których z pewnością zmieści się jej rosnący brzuszek ;) Artystka pokazała swoim fanom na Facebooku zabawne zdjęcie na którym pozuje ze swoją "kreacją".

Fani byli rozbawieni widokiem ciężarnej Natalii Kukulskiej z ogromnymi spodniami. Internauci pytali przyszłą mamę, czy przypadkiem nie spodziewa się trojaczków.

To jest prognoza na... trojaczki... najmarniej... Miłego noszenia !

No i masz juz outficik na final wojsa

może to chusta do karmienia już na zas ?