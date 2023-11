2 z 6

"Halo tu Ziemia" to zbiór oryginalnych i nieszablonowych utworów, często wyrywających się z przewidywalnych form produkcyjnych. Czuć dojrzałą kreację i zabawę dźwiękiem a zarazem wszystkie eksperymenty brzmieniowe są jedynie przyprawą do przekazu treści. Analogowe, mięsiste brzmienia syntezatorów i żywa, dynamiczna perkusja a do tego charakterystyczny, coraz mniej uładzony, chropowaty wokal Natalii to zupełnie nowa, progresywna odsłona Artystki. Trzonem tej płyty są kompozycje i teksty, których oryginalność nie zostawia słuchacza obojętnym. W warstwie lirycznej bywa dowcipnie, nawet autoironicznie ale nie brakuje powagi i refleksji. Poszukiwanie duchowości - to o tym jest ta płyta. Album “Halo tu Ziemia” wieńczą słowa piosenki pt.”Rekonstrukcja”.

“Podnieść na duchu muszę ducha (…) bo wciąż na ducha jest posucha”.

Link do zakupu płyty w sklepach cyfrowych: http://smarturl.it/HaloTuZiemia

Płytę można kupić pod tym linkiem: http://kulturalnysklep.pl/muzyka/halo--tu-ziemia--natalia-kukulska-halo